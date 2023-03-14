8 مدن في قائمة الأكثر دفئا غدا.. بينها الأقصر والغردقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في معظم المحافظات غدا الأربعاء، عدا 8 مدن في الصعيد تسجل درجات حرارة مرتفعة بين 24 و25 درجة نهارا و12 إلى 16 درجة ليلا.

بينما تسجل درجات الحرارة في باقي محافظات مصر أقل من 21 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، مع عدة ظواهر شتوية ما بين غيوم وأمطار، حيث شهدت عدة مدن ومحافظات اليوم سقوط أمطار.

المدن الأكثر دفئا غدا

وتنشر «الوطن» خريطة المدن الأكثر دفئا غدا الأربعاء، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في كل مدينة كالتالي:

- أسوان 25 درجة مئوية للعظمى و12 درجة للصغرى.

- أبوسمبل 24 درجة مئوية للعظمى و11 درجة للصغرى.

طقس الأقصر غدا

- الأقصر 24 درجة مئوية للعظمى و14 درجة للصغرى.

- الغردقة 24 درجة مئوية للعظمى و16 درجة للصغرى.

- شلاتين 24 درجة مئوية للعظمى و14 درجة للصغرى.

- سفاجا 24 درجة مئوية للعظمى و15 درجة للصغرى.

درجات الحرارة غدا

- مرسى علم 25 درجة مئوية للعظمى و14 درجة للصغرى.

- رأس حدربة 24 درجة مئوية للعظمى و15 درجة للصغرى.