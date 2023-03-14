«صناع الخير» و«المصرف المتحد» يطلقا أعمال التطوير بقرية نجع الجسور في الأقصر

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع المصرف المتحد، في تنفيذ أعمال التنمية والتطوير لقرية نجع الجسور بمحافظة الأقصر.

الخدمات الطبية المتكاملة

وانطلقت عملية إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية، وكذلك التمكين الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة الظروف المعيشية للأسر المستهدفة.

فضلا عن تقديم حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة لطلاب المدارس بالقرية، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي، وتحت رعاية السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق الكامل مع المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر.

وتتضمن أعمال التطوير والتنمية اعادة اعمار لعدد 24 منزل متهالك، وإقامة مشروعات تمكين اقتصادي للغير القادرين تتمثل في شراء وتأهيل 25 مركب صيد جديدة، توفير خدمات طبية متكاملة لطلاب المدارس، من خلال قافلة أولادنا في عنينا للكشف علي غير القادين وصرف العلاج لهم بالمجأن، فضلا عن عمل كل التدخلات الطبية المتكاملة لطلاب مدرسة نجع الجسور الابتدائية. هذا بالاضافة الي توزيع مساعدات أنسأنية تقدر بنحو 400 كرتونة مساعدات غذائية وعينية على الأسر الأولى بالرعاية.

قرية نجع الجسور

اكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن تعاون المؤسسة مع المصرف المتحد فى تنمية وتطوير قرية نجع الجسور يأتى استمرارا لمراحل التعاون المثمر بين الجانبين والذى أنطلق من خلال تقديم مساعدات أنسأنية للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات الحدودية وبخاصة سكأن الوديان والمناطق الجبلية بسانت كاترين ومناطق وسط وجنوب سيناء والنطاقات الصحراوية فى حلايب وشلاتين وصولا لرأس حدربة آخر القرى المصرية على الحدود السودانية.

ويأتى التطوير ليشمل الأنتقال بالخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة لطلاب المدارس في القرى الاشد احتياجا في عدد من المحافظات، وذلك من خلال إطلاق مبادرة أولادنا في عنينا، التي جابت مدارس عديدة في عدد من القرى بمحافظات الفيوم والقاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأوضح هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن أعمال تنمية وتطوير قرية نجع الجسور يجرى تنفيذها على أربع مراحل أساسية تبدأ بعمل مسح شامل لاحتياجات الاهالي داخل القرية والوقوف على أهم جوأنب معاناتهم سواء في المسكن الذي يعيشون فيه أو في مصادر دخلهم أو في ما يعانون من مشكلات صحية.

وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن أعمال تنمية وتطوير قرية نجع الجسور، تأتي كتتويج لأنشطة المصرف المتحد فى مجال المسئولية المجتمعية المستدامة في كل ما يقدم من خلال صناعة تغيير إيجابى حقيقي في كل مفردات حياة الأسر الأولى بالرعاية داخل القرية المستهدفة، بداية من المسكن المناسب الذي يعيشون فيه، مرورا بخلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب وطبيعة النشاط الاقتصادي السائد والموارد الطبيعية المتاحة، وصولا للتمتع بصحة جيدة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.