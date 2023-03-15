65 جنيها سعر كرتونة رمضان ضمن مبادرة كلنا واحد في دمياط

أطلقت مديرية أمن دمياط برئاسة اللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، مبادرة كلنا واحد «ماركت الصداقة» التابع للمديرية بمدينة ميت أبو غالب مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ووزعت على المواطنين كرتونة رمضان بسعر 65 جنيها للكرتونة، لمحاربة الغلاء وجشع التجار، وللتخفيف عن كاهل المواطنين.

معرض الصداقة في دمياط

قال حسام سعيد مدير منافذ أمان والصداقة داخل محافظة دمياط لـ«الوطن»، إن معرض «ماركت الصداقة» في مدينة ميت أبو غالب رقم 9، وأحد المنافذ التابعة لمديرية أمن دمياط دائم طوال العام، ويوجد به جميع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، والمبادرة تأتي فى إطار الدور المجتمعي الذى يقدم من قبل وزارة الداخلية ومساعدة الأهالي، في الظروف التي تمر بها البلاد، وتخفيف الحمل عن كاهلهم، خاصة الأكثر تضررا من الأزمة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

المواد الغذائية بسعر الجملة

أضاف حسام سعيد لـ«الوطن»، أن الهدف من المبادرة التى تستمر طوال العام بشكل دائم، تحت مسمى «ماركت الصداقة»، التابع لمديرية الأمن بدمياط، منع تجمعات المواطنين في الأسواق، ومحاربة الغلاء وجشع التجار، من خلال توفير المواد الغذائية للبيع بسعر الجملة في شهر رمضان، وباقى العام بكل منافذ المديرية المنتشرة بكل القرى والمدن بالمحافظة، وحققت المنافذ نسبة انتشار واسعة جدا داخل المحافظة.