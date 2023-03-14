توفير 500 طن مواد غذائية لأهالي شمال سيناء ضمن قوافل «كلنا واحد»

أطلقت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية لدعم أهالينا في مناطق «العريش – الشيخ زويد – بئر العبد» في محافظة شمال سيناء، في إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

500 طن مواد غذائية

وقال المهندس عمرو خلف، أحد المشاركين بمبادرة كلنا واحد، لـ«إكسترا نيوز»، إننا نقدم إلى أهالينا في سيناء كل ما يحتاجونه، ووفرنا أكثر من 500 طن مواد غذائية من كل السلع التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان الكريم.

السلع المعمرة والسجاد والمفروشات

وأقيم معرض على مساحة كبيرة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء يتم خلاله طرح عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. وتم الدفع بسيارات محملة بمختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وسيارات مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات الشرطية التى تقدمها قطاعات الوزارة.

وأثنى أهالي شمال سيناء، وتحديدا في العريش، على مبادرة كلنا واحد ووجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية، إضافة إلى تثمينهم قوافل وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الرسميةوتراخيص المرور.

وواصلت منظومة «أمان» التابعة للوزارة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة، للمساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل أهلينا بشمال سيناء، ولاقت تلك المبادرة قبول واستحسان أهالينا بمحافظة شمال سيناء لما لها من مردود إيجابي فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والتيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة.