أكرم القصاص لـ قناة الحياة: مبادرة «كلنا واحد» في سيناء تشعرنا بوجودنا معا دائما

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن الرسالة من وراء القوافة الخدمية ودلالات توجه هذه القوافل الخدمية والغذائية لأهالي شمال سيناء، يعيطنا مؤشرا أن كلنا واحد.

كلنا واحد في سيناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة» «مبادرة كلنا واحد عملت جهود كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، والشعار يعطينا معنى أن كل المصريين حاجة واحدة، سواء القوات المسلحة أو الشرطة أو المواطنين».

وتابع: «الداخلية عملت جهود كبيرة للغاية، وهو ما يذكرنا بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم الشهيد ولكن مش بالكلام إنما بالفعل، وقبل كدا سبقها تحرك الآليات لتعمير سيناء وتكريم أهالي سيناء على دورهم الوطني».

الأمان في وجود الشرطة

واستطرد: «اليوم وزارة الداخلية مش بس بتعمل معارض غذائية أو هدايا لكن بتقدم خدمات مباشرة باستخراج بطاقات شخصية وجوازات سفر واستخراج الوثائق المباشرة من خلال سيارات متنقلة، وكذلك يظهر أطفال وأهالي العريش وسيناء يشعرون بالأمان مع وجود قوات الأمن».