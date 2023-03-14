كلنا واحد.. مظلة رعاية لمحدودي الدخل وسهم يخترق خطة جشع التجار

لا تتوقف مبادرة «كلنا واحد» عن رعاية محدودي الدخل من خلال تقديم خدماتها بأسعار مخفضة تصل إلى 60%، فمنذ ما يزيد على 5 سنوات ومبادرة كلنا واحد التي جاءات بمبادرة من القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلى ذلك عملية تنفيذها من قبل وزارة الداخلية في 30 يونيو من عام 2018؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة خاصة محدودي الدخل.

«كلنا واحد» عبارة عن اتحاد مجموعة من السلاسل التجارية الكبرى، لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% - 30% و60% وبجودة عالية؛ لمكافحة الغلاء وهي بمثابة سهم يخترق خطة التجر الجشعين الذين يقومون برفع الأسعار، وقبل أيام أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار مبادرة كلنا وحد حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023.

الوطن تنشر أماكن المعارض الرئيسية المقام بها «كلنا واحد» 2023 وفق ما أعلنته وزارة الداخلية وهي كالتالي:

- ميدان رمسيس بالجهة الموجهة لـ مسجد الفتح.

- قطعة الأرض الملاصقة لـ نادي النخيل والمطلة على شارع «جسر السويس» بدائرة قسم شرطة أول السلام.

أماكن المعارض الرئيسية لـ منافذ بيع مبادرة «كلنا واحد» المرحلة 23: قطعة الأرض الفضاء بجوار محطة الغاز بميدان الطوابق- شارع فيصل – الهرم.

قطعة الأرض الفضاء في تقاطع شارع التحرير مع شارع الدقي المحلاوي بعدد 10 فروع.