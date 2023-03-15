أحمد موسي يحتفل بانطلاق العام العاشر لبرنامج «على مسئوليتي»: 9000 ساعة هواء

قال الإعلامي احمد موسى، إن اليوم بداية السنة العاشرة لبرنامج «على مسئوليتي»، موضحا أن البرنامج استمر على مدار هذه السنوات بسبب ثقة الجمهور فيه.

موسي: برنامجي حقق رقما تاريخيا بـ 9000 ساعة على الهواء

وأكد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البرنامج استمر لتسع سنوات متتالية، وأصبح واحدا من أهم برنامجين في مصر، إذ حقق رقما تاريخيا على الهواء وهو 9000 ساعة.

وأشار إلى أنه كان يظهر على الهواء في أصعب الأوقات ليتابع الأحداث التي تمر بها مصر، مشيرا إلى أنه كان يعمل 16 ساعة على الهواء لمتابعة أحداث ثورة 30 يونيو.

ونوه أحمد موسى، بأنه قضى آلاف الساعات على الهواء مع الجمهور ليقدم لهم المعلومة الموثقة، مرددا: «حققت مليار مشاهدة في برنامج على مسئوليتي».