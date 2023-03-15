الإعلامي أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: مصر تشهد طفرة في بناء المطارات الجديدة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن المطارات المصرية الجديدة هي صناعة الأمل، فهناك حركة تطوير كبيرة جدا في المطارات المصرية، لكن هناك حركة أخرى من بناء جيل جديد من المطارات المصرية، فهناك مطار العاصمة الدولي وسفنكس الدولي والبردويل وبرنيس.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «الحياة»: «هذه المطارات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون على أحدث طراز، وأحدث مستوى من الإمكانات لتلبية حركة السفر الآن وفي المستقبل».

مطار العاصمة الدولي

وتابع: «مطار العاصمة الدولي في العاصمة الإدارية يقع شرق مطار القاهرة الدولي، مبنى الركاب فيه نحو 4 آلاف مترمربع و300 راكب في الساعة حجم الحركة أو التشغيل في مطار العاصمة الدولي، وهذا المطار افتتح تجريبيا 2019 وافتتحه الرئيس رسميا عام 2020».

مطار سفنكس

واستطرد: «المطار الثاني هو مطار سفنكس بالكيلو 45 بالقاهرة الإسكندرية الصحراوي، وهو في مكان استراتيجي مهم وهي منطقة سياحية كبيرة جدا في المستقبل، وهذا المطار من المتوقع أن يكون فيه عدد كبير جدا من الزائرين، وهو مثل مطار العاصمة في المساحة ومعدل الركاب، وهو مجهز لقربه من المتحف المصري ومؤهل لحركة السياحة فيما بعد في المتحف الكبير والأهرامات، وروعي في تصميمه الشكل الفرعوني بهوية بصرية لا تصطدم بمناطق أثرية تاريخية».