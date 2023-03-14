أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: أكثر من مليون نسمة سيعيشون في ملوي الجديدة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، إن مدينة ملوي الجديدة هي نموذج لمدن الجيل الرابع الحديثة، وسيقطنها أكثر من مليون نسمة مستقبلا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «الحياة»: «مدينة ملوي الجديدة هي صناعة الأمل، ففي عام 2018 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإنشاء مدينة ملوي الجديدة، ومش بعيدة كتير عن ملوي وتبعد 15 كيلومترا غرب ملوي و60 كيلومترا عن مركز المحافظة».

ملوي الجديدة وصناعة الأمل

وتابع: «ملوي الجديدة تأتي في إطار الجيل الجديد من المدن المصرية، وهو الجيل الرابع، كما أن مدينة ملوي الأساسية مزدحمة سكانيا، وهي على مساحة 5 آلاف فدان فقط، ويعيش فيها مليون نسمة، وهي ثاني أكبر مدينة في مصر بعد عواصم المحافظات».

مليون نسمة في ملوي

واختتم: «ملوي بها مليون نسمة، وبهذا الازدحام والكثافة السكانية كان لا بد من التفكير في امتداد لملوي، ويتواجد بها مشروعات كثيرة سكنية وخدمية وصناعية وتجارية، وهي مدينة شاملة ومتميزة للغاية، وفيها إسكان فاخر وفيها إسكان متوسط واجتماعي وغيرها من الخدمات المهمة».