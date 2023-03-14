أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: البطاطس جزء من الأمن الغذائي العالمي

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، إن البطاطس جزء من الأمن الغذائي العالمي، ويجب الحفاظ عليها.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» على شاشة «الحياة»: « حضارة الإنكا في بيرو وتشيلي في أمريكا الجنوبية وكانت إمبراطورية عملاقة، ووجدوا في جبال الإنديز نبات البطاطس وعرفوا القيمة الغذائية لهذه الأكلة، ولحد دلوقتي تشيلي وبيرو مختلفين عن من منهما مركز البطاطس في العالم».

أمن غذائي

وتابع: «البطاطس جزء رئيسي من الأمن الغذائي في العالم، وفي حرب نابليون كانت رئيسية في تغذية الجيش والشعب، وكذلك في الحرب العالمية الأولى والثانية أنقذت البطاطس نقص الغذاء في العالم».

واستطرد: «بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بدأ العالم يقلق من إمكانية نقص إمداد العالم بالبطاطس فروسيا رقم 3 في العالم وأوكرانيا رقم 4 في العالم في إنتاج البطاطس، وقلت بالفعل وجبات البطاطس وقلت إمدادات البطاطس في العالم بسبب الأزمة الأوكرانية، وفي اليابان وكينيا ودول كتير ظهر ما يسمى بحرب البطاطس بين المطاعم».

مجاعة البطاطس

وأوضح: «أما حصلت مجاعة بطاطس في أيرلندا في القرن الـ19 مات مليون مواطن وهرب 2 مليون وانتهت أيرلندا اجتماعيا في ذلك الوقت».

وأشار إلى أن البطاطس جزء من الأمن الغذائي العالمي، و«لو تأثرت من الأزمة الروسية الأوكرانية سيؤدي لمشكلة كبيرة للغاية».