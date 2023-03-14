أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: قادة أمريكا وبريطانيا غزوا العراق رغم تأكدهم من عدم وجود أسلحة دمار شامل

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، إن قادة أمريكا وبريطانيا غزوا العراق عام 2003، وهم متأكدون أنه لا يوجد سلاح دمار شامل.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «الحياة»: «عام 2003 حدث الغزو الأمريكي للعراق ودخول بغداد والعام الجاري سيمر 20 عاما على هذا الغزو، وخرجت وثائق بريطانية وأمريكية عن أسرار هذا الغزو مؤخرا تقول عكس ما قيل منذ 20 عاما».

وثائق جديدة عن غزو العراق

وتابع: «من بين ذلك وثائق بريطانية نشرت عما حدث قبل الغزو، والمفاجأة أنها تخص رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير، ورئاسة الحكومة البريطانية، وكانت تقول إنه قبل سنتين من الغزو عندما حدثت مراجعة قالوا إن العراق ليس لديه قدرة لإنتاج أسلحة دمار شامل، وأن العقوبات التي فرضت منذ عام 1991 بعد تحرير الكويت لم يحدث من بعدها إن كان في إمكان صدام حسين تطوير أسلحة دمار شامل».

بلير وبوش

واختتم: «أول شخص تحدث مع بوش الابن كان توني بلير، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا وطبقا للوثائق اتفقا على أن العراق أصبح غير قادر على تصنيع أسلحة دمار شامل، وجرى تحطيم القوى العسكرية، وجورج بوش الابن وافق على هذا الكلام».