أسعار شرائح الكهرباء 2023 لجميع المشتركين والمنازل.. تبدأ من 48 قرشا

أعلنت الحكومة في 26 من شهر أكتوبر الماضي 2022، أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، تقرر عدم زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل 2023، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والذي كان مقرر تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 2023 لجميع المشتركين والمنازل

وتنشر «الوطن» أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد، التي تطبق في شهر يوليو المقبل 2023 لجميع المشتركين والمنازل.

– الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 68 قرشًا.

– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، و ستكون 83 قرشًا.

– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، وستكون 111 قرشًا.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا، وستصل إلى131 قرشًا.

– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات، وسيكون سعرها كما حاليًّا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.

أسعار رسوم خدمة العملاء بشرائح استهلاك الكهرباء للمشتركين والمنازل 2023

وجاءت أسعار رسوم خدمة العملاء بشرائح استهلاك الكهرباء 2023 للمشتركين والمنازل، كالتالي:

- الشريحة الأولى: خدمة العملاء كما هي جنيه واحد.

- الشريحة الثانية: خدمة العملاء كما هي جنيهان.

- الشريحة الثالثة: خدمة العملاء كما هي 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة: خدمة العملاء كما هي 11 جنيها.

- الشريحة الخامسة: خدمة العملاء كما هي 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: خدمة العملاء كما هي 25 جنيها.

- الشريحة السابعة: خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.

- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.