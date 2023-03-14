«الأرصاد» تحذر من الطقس السيئ: ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء ولوحات الإعلانات

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الفترة من العام دائمًا ما تشهد تقلبات في حالة الطقس، إذ شهد أمس تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، صاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، كون الكتل الهوائية الصحراوية تتسم بذلك، إضافة إلى وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.

أسباب التقلبات الجوية

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، على القناتين الأولى المصرية والفضائية المصرية، أنه مع تحول الكتل الهوائية من الجنوبية إلى الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بدأت الأتربة تهدأ من أغلب المناطق بالمحافظات، مع تزايد الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم أن تكون الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا، وهو ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، وتزايد فرص سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية، نتيجة وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا.

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والبحر الأحمر

وأضافت «غانم»، أن السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات البحر الأحمر ستشهد تساقط كميات كبيرة من الأمطار، ما بين متوسطة وغزيرة، ومصاحبة للرعد أحيانًا، مع توقعات بتساقط حبات البرد، وقد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى تشكل سيول نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية لسيناء ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما يؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة ورعدية على سواحل مطروح والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وومدن القناة وشمال ووسط الصعيد، مما قد يؤثر على بعض الأعمال والأنشطة اليومية، مع تزايد كميات الأمطار بصورة كبيرة اليوم.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار التي ستسقط اليوم بالقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ستكون خفيفة إلى متوسطة ببعض الأماكن، وهي غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، لافتة إلى أن نشاط الرياح سيزيد من شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة، وقد يصاحب السحب الرعدية بعض النشاط للرياح المحملة بالأتربة، إذ أن اليوم سيشهد ذروة التقلبات الجوية، وأن درجات الحرارة ستبدأ بالإرتفاع بدجاية من الخميس المقبل.

تحذيرات من الأرصاد للمواطنين

وشددت على ضرورة الحذر خلال القيادة على أغلب الطرق بسبب تواجد الأمطار بصورة متفاوتة على الطرق، مع ضرورة عدم تغيير نوعية الملابس خلال فترات الليل، والمحافظة على ارتداء الملابس الشتوية، والابتعاد تمامًا عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وألواح الإعلانات المعدنية الموجودة بالشوارع والمباني المتهالكة، وضرورة ارتداء مرضى الحساسية والجيوب الأنفية للكمامات.

وذكرت «غانم»، أن البلاد ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية بداية من الغد، إذ سيستمر انخفاض درجات الحرارة، غير أن كميات تساقط الأمطار ستقل بصورة ملحوظة وستنحصر بالسواحل الشمالية، مشيرة إلى ضرورة متاعبة النشرات الجوية للوقوف على آخر التقلبات الجوية المتغيرة بصورة يومية.