محافظ شمال سيناء يصدر تعليمات بتركيب أعمدة الكهرباء في القرى الجنوبية

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعليمات إلى مجلس مدينة الشيخ زويد، وشركة الكهرباء، بسرعة تركيب أعمدة الكهرباء بالقرى الجنوبية القريبة من قرية أبو العراج، وتجمع العطيات والعرجاني جنوب المدينة.

وصول الكهرباء إلى تجمعات العطيات والعرجاني

وقال سعيد عرادة، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان له، إنه جرى تركيب أعمدة الإنارة العملاقة بطريق أبو العراج، وتجمع العرجاني والجغامين والعطيات وطريق أبو العراج الآخر، ومد الأسلاك الكهربائية وتركيب محولات جديدة، من أجل إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق المذكورة.

وأضاف «عرادة» أن قرى الشيخ زويد تشهد طفرة عمرانية عملاقة، من خلال تركيب إمدادات الهاتف الأرضي والفايبر الخاص بالإنترنت، وذلك لأول مرة في تلك المناطق، وجرى وضع مواسير المياه المتصلة بمحطة التحلية بساحل البحر ومرفق الشيخ زويد، وسوف يتم التوزيع خلال أسابيع قليلة.

إيصال التيار الكهربائي لرفح الجديدة

بدوره أكد المهندس خليل حماد رئيس شركة كهرباء الشيخ زويد ومناطق شرق العريش، في بيان له، أنه جرى الانتهاء من إصلاح وتركيب إمدادات الكهرباء في قرى الظهير والجورة ومدخل شيبانة، وجارٍ عملية الشد والتركيب بقرى الجنوب الغربي، لتكتمل منظومة الكهرباء بنسبة تفوق 90% في تلك المناطق، موضحا أنه جارٍ تركيب بعد الإمدادات للتجمعات السكنية غرب مدينة الشيخ زويد.

وأضاف «حماد» أن كهرباء الشيخ زويد يجرى تشغيله من شركة الشلاق غرب المدينة، بديلا عن تغذية العريش، وجرى بالفعل إيصال كامل التيار الكهربائي لمدينة رفح الجديدة، بالخط المشترك بين الشيخ زويد ورفح.