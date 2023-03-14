خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين 2023.. احسب استهلاكك بنفسك

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين 2023، وحساب الاستهلاك لجميع شركات الكهرباء البالغ عددها 9 وهي «القناة لتوزيع الكهرباء - جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - البحيرة لتوزيع الكهرباء - شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، وذلك في إطار مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي ومنع طوابير الازدحام.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور الآتية، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين 2023، وحساب الاستهلاك، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين 2023

وتكون خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين كما يلي:

- الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا.

- الخطوة الثانية: اختيار زر «الخدمات».

- الخطوة الثالثة: اختيار «الاستعلام عن فواتير الكهرباء».

- الخطوة الرابعة: إدخال رقم السداد المكون من 14 رقما.

الاستعلام عن فواتير الكهرباء عبر الهاتف المحمول

الاستعلام عن فواتير الكهرباء عبر الهاتف المحمول، وتكون كما يلي:

- الخطوة الأولى، تحميل تطبيق «شكاوي فواتير الكهرباء»، ويوجد به عديد الخدمات المُقدمة للمواطنين منها «تقديم شكاوي خاصة بفاتورة الكهرباء من خلال التطبيق عن طريق تصوير الفاتورة، والضغط على زر «حمل الفاتورة من هنا» وتصوير عداد الكهرباء، ليظهر بعدها رسالة تُفيد بنجاح تقديم «الشكوى».

- الخطوة الثانية، اختيار أيقونة «الاستعلام عن فواتير الكهرباء» من خلال الخدمات.

- ادخال رقم السداد، والضغط على زر «موافق».

خطوات حساب استهلاك الكهرباء أون لاين 2023

ويمكن حساب استهلاك الكهرباء من خلال اتباع الخطوات المبسطة الآتية:

- اختيار عدد الأيام لحساب الاستهلاك وادخال عدد الوحدات من كل جهاز.

- ادخال عدد ساعات الاستهلاك في اليوم الواحد لهذه الواحدة.

- يظهر إجمالي الكيلووات المستخدمة لكل جهاز، وفي أسفل الصفحة يظهر إجمالي الاستهلاك لكل الأجهزة.