إصابة 7 في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

أصيب قبل قليل، عدد 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام مدخل مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بوقوع حادث تصادم بين سيارتين

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وتوناية، أمام مدخل المدينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

الانتقال إلى مكان الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة عدد 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل المصابين لمستشفي أبو المطامير العام، وجار تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية لهم، وحرر محضر بالواقعة.