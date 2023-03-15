تابوت رمسيس الثاني في باريس.. الفرعون يعود مجددا لفرنسا بعد 47 عاما

قال مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن عرض تابوت رمسيس الثاني في باريس، ضمن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» سيكون لمدة 6 أشهر، في الفترة من 1 أبريل المقبل وحتى يوم 17 سبتمبر 2023، لافتا أن تواجد التابوت بالمعرض جاء بموافقة استثنائية من مصر، مشيرا إلى أن المعرض سيجذب أعدادا كبيرة من الزوار الفرنسيين.

تابوت رمسيس الثاني في باريس بعد 47 عاما

وأضاف لـ «الوطن» أن عرض تابوت رمسيس الثاني في باريس، سيعيد الزخم الكبير للفرعون المصري، الذي يمتلك شهرة كبيرة في فرنسا، موضحا أن مومياء الملك رمسيس الثاني والتابوت الذي يحويها زارا فرنسا لمدة 6 أشهر خلال عام 1976، وجرى إنتاج العديد من الأفلام التسجيلية عن مومياء أشهر ملوك الفراعنة عبر التاريخ، لافتا أن فرنسا تعتبر من أهم الدول المهتمة بالآثار المصرية وكان لها فضل كبير في كشف أسرار الحضارة المصرية القديمة بعد قيام العالم الفرنسي شامبليون بفك رموز حجر رشيد.

لا خوف على عرض الآثار المصرية بالمعارض العالمية

وأشار كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه لا خوف على الإطلاق من عرض تابوت الملك رمسيس الثاني في باريس، إذ أن كل الآثار المصرية التي تخرج للعرض لفترة بالمعارض العالمية يكون مؤمنا عليها لدى شركات التأمين العالمية بمبالغ مالية كبيرة للغاية، كما أن تلك الآثار يرافقها أحد الأثريين وأحد المرممين العاملين بوزارة السياحة والآثار، فضلا عن أحد الضباط لتأمين تلك الآثار.

وأشار إلى أن شهرة تمثال رمسيس الثاني، تعود إلى أنه أحد أهم ملوك الدولة الحديثة ووأحد من أهم الملوك الفراعنة على الإطلاق بفضل الإرث الأثري والمعماري الذي خلفه في غالبية المدن المصرية، علاوة على الانتصارات الكبيرة للدولة المصرية عسكريا وسياسيا التي تمت في عهده، لافتا أن فترة حكم الملك رمسيس بلغت نحو 67 عاما.