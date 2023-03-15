رئيس قمة العرب للطيران: قطاع السياحة واجه تحديات.. ولديه فرص في النمو

قال عادل العلي، رئيس قمة العرب للطيران، إنّ قطاع السياحة والطيران من القطاعات المهمة التي تساهم بشكل كبير في اقتصادات الدول، وهنا في الإمارات وتحديدًا في إمارة رأس الخيمة، المكان الذي شهد نموًا ملحوظا في السياحة، من خلال العديد من التجارب الجديدة، ما يؤكد تطور السياحة والوصول إلى الاستدامة.

صناعة السياحة والطيران

وأضاف العلي، خلال كلمته بقمة العرب للطيران 2023، أنّه في السنوات الماضية من القمة 2022 -2021، كان هناك فرص للنمو، وكانت أمامنا فرصا جديدة للسياحة وأين وقفت صناعة السياحة والطيران وفرص النمو، وسنشهد المزيد من النمو في السنوات المقبلة.

تحديات قطاع الطيران والسياحة

وتابع أنّ هناك بعض التحديات التي تواجه قطاع الطيران والسياحة، الأمر الذي يجعلنا أن نبحث عن أفضل الخيارات أمامنا، ونهتم بمعنى أصيل وهو الاستدامة، لافتا إلى أنّ الحديث من قبل كان عن الأمان في السفر والسياحة، وشاهدنا الكثير من التكنولوجيا والتطور، وأمامنا الكثير أيضًا من الطرق لتوافر الأمان في السفر والسياحة.

وتستعرض قمة العرب للطيران في نسختها العاشرة، تحليلات القطاع، وتحدد الحلول القابلة للتطوير، التي تحدث فرقا ملموسا في مسار التحول المستدام، وتسلط المناقشات الاستراتيجية، الضوء على المنتجات والخدمات والمبادرات المبتكرة التي تغير طريقة سفر الناس اليوم، إضافة إلى مناقشة أُسس اقتصاديات الطيران في إطار ركيزة الاستدامة، وتأثير النقل الجوي المتقدم على شركات الطيران والمطارات وعمليات السفر، وتنامي أهمية وجهات السفر في الشرق الأوسط، والفرص المتزايدة في منظومة القطاع.