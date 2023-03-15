مسلسلات رمضان 2023.. خالد يوسف ينتهي من تصوير مشاهد «سره الباتع»

انتهى المخرج خالد يوسف، من تصوير مسلسلة الرمضاني «سره الباتع» قبل رمضان بأسبوع، العمل مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، ويضم أكثر من 60 فنانًا من الوطن العربي، ويعرض في رمضان 2023.

قنوات عرض مسلسل «سره الباتع»

ويعرض مسلسل «سره الباتع» على قناة «ON» وON دراما، الحياة، الحياة مسلسلات ومنصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في حقبتين من الزمن الأولى الحقبة الفرنسية والثانية العصر الحالي.

أبطال مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع» يضم عددا كبيرا من النجوم المصرين والعرب أبرزهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم، والنجوم العرب منهم الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم.