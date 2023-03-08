ابنة يوسف إدريس: خالد يوسف كان عاشقا لقصة «سره الباتع» واشتراها 3 مرات

قالت الدكتورة نسمة يوسف إدريس، ابنة الأديب الراحل يوسف إدريس، إنها سعيدة بتحويل مسلسل «سره الباتع» أحد الأعمال الأدبية لوالدها إلى عمل درامي، ومن المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023.

جاء ذلك خلال ندوة عن أعمال يوسف إدريس في السينما، على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور المخرج مجدي أحمد علي، والفنانة سلوى محمد علي.

ابنة يوسف إدريس: خالد يوسف اشترى حقوق قصة «سره الباتع» 3 مرات

وأشارت إلى أن المخرج يوسف يوسف، كان «مهووس» بقصة سره الباتع للأديب يوسف إدريس منذ عدة سنوات، وقام بشراء حقوقها ثلاث مرات من أجل تنفيذها، مؤكدة أنه يبذل مجهودا كبيراً لتقديم عمل درامي مميز.

المسلسل من إخراج خالد يوسف، بطولة نحو 60 فنان أبرزهم حسين فهمي، أحمد فهمي، حنان مطاوع، أحمد السعدني، ريم مصطفى، نجلاء بدر، محمود قابيل، أحمد عبدالعزيز، منة فضالي ، صلاح عبدالله.