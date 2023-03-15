الإعلامي أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: العلماء استطاعوا تخليق جنين فأر

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن العلماء استطاعوا تخليق جنين لفأر لأول مرة في التاريخ، من الخلايا الجذعية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «الحياة»: «الإنجاز اللي حدث كبير من الناحية العلمية إلا أن التطور اللي بيدينا أمور ممتعة بسبب إنجازات العلماء، يخوفنا مما يصل إليه العلم إذا لم يكن وراءه علماء منضبطين أخلاقيا وإنسانيا».

ثورة علمية

وتابع: «سنة 2023 حدثت ثورة علمية في علم الأحياء، ومنذ عام 1953 باكتشاف الجينوم إلى الآن، وهذا التطور حدث بوصول العلماء لتخليق جنين لفأر لأول مرة في التاريخ، من الخلايا الجذعية، والجنين الذي جرى تخليقه من الخلايا الجذعية أصبح له قلب ينبض وهيكل عظمي وعمود فقري، والعلماء يقولون إن ذلك أمر غير عادي، والمجلات العالمية قالت إن هذا أمر جلل».

واستطرد: «الجوانب الإيجابية تقول إن هذا الجنين مش ممكن أبدا أن يكتمل ككائن حي، والعلم لا يستطيع على الإطلاق إنه يخلي هذا الفأر يولد أو يعيش».

تشكل الجنين

وأوضح: «لما بيشوفوا بداية تشكل الجنين لهذا الفأر ولو فيه أمراض وراثية هيعدلوها ولو فيه توجيه ليه هيوجههوه وهذا هو الجانب الإيجابي، وكذلك زراعة الأعضاء عن طريق الخلايا الجذعية».

وأوضح: «الجانب السلبي بتقول إنه لو قدرت تتدخل على جنين اصطناعي من أجل منع أمراض وراثية ممكن تحط أمراض ولو هتوجهه في اتجاه صحي سليم ممكن توجهه كذلك لاتجاه غير صحي».