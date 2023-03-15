الإعلامي أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: تبادل الاتهامات بين واشنطن وموسكو يصيب العالم بالقلق

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه عندما ألقيت القنبلة النووية على هيروشيما عام 1945، ثم قنبلة أخرى على ناجازاكي بعدها بأيام، أصيب العالم بالفزع واستيقظ على وجود سلاح لن يكون هدفه تحقيق الانتصار فقط بل يتجاوز ذلك.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «الحياة»: «القنبلة مش هتنتج منتصر ومهزوم، لكن الكل ممكن يهزم ومش هيبقى فيه طرف فائز، وحصل بعد ذلك ردع نووي بامتلاك الاتحاد السوفيتي سلاح نووي، وأحدث توازنا نوويا وهدأ الطرفان».

ردع نووي

وتابع: «هذا التوازن النووي حفظ العالم قرابة 80 عاما منذ عام 1945 إلى الآن، وزاد الطموح لخفض الأسلحة النووية، ووقعت معاهدات كان آخرها معاهدة وقعت عام 2021 ونصت على تخزين السلاح النووي، ووجودها يؤدي إلى ردع الآخرين، لكن حاليا الموضوع اختلف، وعندما أرادوا تجديد الاتفاقية عام 2021 روسيا قالت إن أمريكا تغير اسم السلاح وتعمل تعديلات فيه عشان تطلعه بره الاتفاقية، وقالت إن أمريكا عندها 101 قطعة زيادة من القطع النووية».

اتهامات متبادلة

واستطرد: «الأمريكان قالوا إن روسيا لديها أسلحة تطورها هي الأخرى وعادت الاتهامات المتبادلة بين الدولتين، والعالم كله أصبح في قلق نتيجة عدم الثقة المتبادلة بين الجانبين».