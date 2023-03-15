أحمد مكي يحقق 9 ملايين مشاهدة بأغنية «ولعانة» لمسلسل «الكبير أوي 7»

حققت أغنية «ولعانة» للفنان أحمد مكى، ضمن الحملة الدعائية لمسلسل «الكبير أوي 7» رمضان 2023، 9 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب» بعد أسبوعين من طرحها.

مسلسل «الكبير أوي 7»

ويضم مسلسل «الكبير أوي 7» هذا العام مجموعة من نجوم الفن بجانب الفنان أحمد مكي، وأبرزهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

فنانون غابوا عن مسلسل «الكبير أوي 7»

ويغيب هذا العام عن مسلسل «الكبير أوي 7»، الفنانة ليلي عزب والتي كانت تؤدي دور والده الكبير أوي «سامانتا»، كما غاب عن المواسم السابقة كل من الفنانة دنيا سمير غانم التي كانت تؤدي دور «هدية» زوجة الكبير أوي، ومحمد شاهين الذي كان يقدم شخصية «توماس».