إصابة 8 أشخاص في تصادم بين سيارتين نقل بالبحيرة

أصيب قبل قليل 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، بطريق التحدي بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بوقوع حادث تصادم بين سيارتين

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، بطريق التحدي أمام محطة بنزين صبحي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

إصابة 8 أشخاص في حادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة عدد 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، وجاري تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية للمصابين، وحرر محضر بالواقعة.