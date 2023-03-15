محمد رمضان ينشر صورة جديدة من فيلم عيد الفطر «هارلي»

كشف الفنان محمد رمضان، عن صورة جديدة من شخصية هارلي، والذي ينافس بها في عبد الفطر المقبل من خلال فيلم يحمل نفس الاسم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر محمد رمضان صورة له داخل كواليس الفيلم، وهو يرتدي اسود وآيس كاب على راسة داخل ملهى ليلي معلقا: «هارلي».

وتفاعل الجمهور مع الصورة الجديدة التي نشرها محمد رمضان من كواليس العمل، مؤكدين أنه سيكون عمل جيد ومنافس قوي في دور العرض.

فيلم هارلي

ومازال الفنان محمد رمضان يواصل تصوير فيلم هارلي لعرضة في موسم عيدالفطر، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الأكشن والرومانسية ومن بطولة محمد رمضان ومي عمر، وإخراج محمد سمير.