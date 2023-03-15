محمد رمضان عن زوجاته في «جعفر العمدة»: «طيبة وخفيفة الظل والحب كله»

يطل الفنان محمد رمضان، على الجمهور في موسم مسلسلات رمضان 2023 من خلال مسلسل جعفر العمدة، والمقرر عرضه على شاشة قناة DMC، وتشاركه عدد من النجمات، ويظهر خلال الأحداث متزوجًا من 4 سيدات، لتتصاعد الأمور في إطار من المفاجآت.

محمد رمضان بطل مسلسل جعفر العمدة

وكشف محمد رمضان، عن تفاصيل عدد من الشخصيات النسائية المشاركات له في مسلسل جعفر العمدة، وذلك خلال لقاءه مع رامي رضوان في برنامج مساء DMC، مشيرًا إلى أن الفنانة هالة صدقي، تجسد شخصية صفية وهي والدة جعفر العمدة «ست الحبايب».

محمد رمضان عن زينة: الحب كله

وأشار إلى أن الفنانة زينة، خلال الأحداث بالنسبة إلى «جعفر العمدة» بمثابة «الحب كله»، موجهًا لها التحية ورسالة شكر لتواجدها معه، وتأكيده أنها ستكون عند حسن ظن جمهورها.

وأوضح محمد رمضان، أن الفنانة مي كساب خلال أحداث المسلسل، هى أول زوجة في حياة جعفر العمدة، تتمتع بطيبة شديدة: «أول جوازة وأطيب قلب»، كما تجسد إيمان العاصي، شخصية ابنة الجيران، التي يقع «جعفر» في غرامها منذ طفولته وهي أول حب في حياته.

وأشار إلى أن القدر يضع حاجزًا بينهما في ظل كراهية عائلتها لـ«جعفر» وهو من الأمور القاسية على الفتاة بشكل كبير في ظل حبهما الشديد، وبالتالي تجد نفسها «بين نارين» الحفاظ على حب عمرها دون خسارة عائلتها، موضحًا أنها ستختار الحب، وخلال الأحداث نعرف إذا ما كان قرارها صائبًا أم لم يكن في محله؟

محمد رمضان: منة فضالي خفيفة الظل

وعن شخصية منة فضالي في المسلسل، قال محمد رمضان، إنها تجسد شخصية الزوجة التي تتميز بخفة ظلها: «أخف دم في الدنيا»، مؤكدًا أنها ممثلة عظيمة وسعيد بالتعاون معها، ومع الشخصية التي تقدمها سيكتشف جوانب جديدة بها.