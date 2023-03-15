محمد رمضان: كلنا بنتصارع في الدراما عشان نكسب رضا الجمهور

أكد الفنان محمد رمضان أنهم يتصارعون من أجل نيل رضا الجمهور، معتبرًا أن المنافسة في الموسم الدرامي الرمضاني عظيمة، وأن المستفيد الأول هو الجمهور، مضيفًا: «كلنا بنتصارع من أجل مين فينا هيكسب رضا الجمهور ومين فينا هيرضى عنه الجمهور أكتر ومن وأنا صغير وأنا بقول الجمهور هو النجم وهو العالي جدًا وكلنا بنبحث ازاي نشده وازاي نلمسه ويا رب أقدر أكسب رضاهم وأكسب انبساطهم».

النجاح له عدة دلائل مرئية

وأوضح رمضان خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن النجاح له عدة دلائل مرئية حيث يتمنى رؤيتها في الحياة، بالإضافة للأرقام ونسبة المشاهدات لدى القنوات والتي تعتبر الدليل المادي.

لن يوقف مسلسل ينتظره الجمهور

وأشار رمضان إلى أن السبب الوحيد لغيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني هو أن يكون لديه عمل أكبر سيقدمه للجمهور، مؤكدًا أنه لن يوقف مسلسل ينتظره الجمهور من أجل راحته أو من أجل شيء شخصي.

ولفت رمضان إلى أنه سيقدم مسلسلا لإحدى المنصات خارج السباق الرمضاني، مشيرًا إلى أنه سيبدأ التصوير بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه مسلسل قصير يتكون من 7 حلقات فقط.