رئيس جامعة سوهاج يوجه بمواصلة إطلاق الزيارات الطلابية للمشروعات القومية

أصدر الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، توجيهاته إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، وإدارات رعاية الشباب بالكليات السبعة عشرة بالجامعة، بمواصلة تنفيذ الزيارات الميدانية للمشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تنفذ داخل المحافظة أو خارجها، لإطلاع الطلاب على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية في مختلف مجالات التنمية، والتطور الكبير الذي تشهده على أرض الواقع، والتعرف على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة، استمرار إدارة الجامعة في تنفيذ رحلات وزيارات لأبنائها الطلاب للمشروعات القومية المختلفة، لتكون مرحلة جديدة من التثقيف والإدراك لحجم الجهد المبذول من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا اليوم، خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، بتنظيم زيارات للمشروعات التي تتم ليشاهد شبابنا ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، ويزيد من إدراكهم لفرص العمل المتاحة أمامهم بعد تخرجهم، وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به.

وأشار عبد الخالق، إلى أن الجامعة وضعت خطة وبرنامج متكامل للطلاب، لزيارة عدد من المشروعات القومية والتنموية التي تنفذ على أرض المحافظة، والمتمثلة فى القرى المائة واحد وثمانون، التي يتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة عليها، مضيفا أنه تم تنظيم زيارة يوم الاثنين الماضي الموافق 13 مارس، شارك بها 50 طالب وطالبة، للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، التي تقع على مساحة 1089 فدانا، التي تعد إحدى القلاع الصناعية الجديدة التى دشنتها الحكومة المصرية، وتساهم فى فتح آفاق جديدة للإستثمار داخل المحافظة.

وأكد الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الزبارات الطلابية التي تنفذها الجامعة للمشروعات القومية الهدف منها تعريف أبنائنا الطلاب بما تحققه القيادة السياسية من جهد للوصول لهذه المعدلات العالمية الكبرى، ليتأكدوا ويشاهدوا بأنفسهم ما يتحقق من إنجازات، حتى لا يعبث أحد بعقول شبابنا، ويشعروا بالفخر والاعتزاز والانتماء لوطنا العزيز، وبالقدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية، بما يمكنها من تحقيق النهضة المنشودة ومواجهة أي تحديات أو صعوبات.