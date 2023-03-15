المنتج مصطفى الكيلاني: مدة تصوير فيلم «صولا» استمرت 8 سنوات

في ندوة فيلم «صولا» التي أقيمت منذ قليل، بإحدى قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الرابعة والعشرون، أعرب الناقد محمد دياب مدير الندوة عن سعادته بحالة الفيلم، إذ يقدم شخصية خاصمتها الحياة لكنه يتمكن من ترويضها.

وأوضح أن العمل استخدم به تقسيم السلم الموسيقي دو- رى- مي- فا- صول، وكان لكل تفصيلة حكاية تحمل قدرًا كبيرًا من المشاعر المتباينة التى خلقت حالة من السعادة لدي الحضور.

العمل مشروع المنتجة والمخرجة زهرة البودي

مصطفى الكيلاني المنتج المشارك في الفيلم، قال إنه سعيد برد فعل الجمهور، وأضاف على هامش مشاركته في مهرجان الإسماعيلية أن «هذا العمل هو مشروع المنتجة والمخرجة زهرة البودي، وأنا ضيف في العمل، والفكرة هى أن نقدم حكاية شاب لديه رغبة وأمنية فى أن يكون شخص عادي، رغم ما يمر به من صعوبات بسبب مرضه».

وأضاف: «أنا حضرت المشروع من 2015 وكان من الممكن أن يكون أفضل في حالة وجود الدعم المناسب فقد تم تنفيذه بآلات بسيطة ولاب توب قديم وأبسط الإمكانيات للتنفيذ غير متاحة».

8 سنوات مدة تصوير الفيلم

وأوضح أنّ مدة تصوير الفيلم، استمرت 8 سنوات، ما بين حفلات ومعهد لتدريس الطلبة معهد «تمبو» لكنه اضطر أن يغلقه في النهاية بسبب التعثرات المادية، ويضيف الكيلاني إن «جابي» كل فترة لا بد أن يدخل المستشفى، وهي مرحلة اعتاد عليها، وعندما زرته في البيت كان قد انتهى من جولة المستشفى فى دمشق جزء من السبب فى تأخر التصوير كان بسبب عدم وجود إمكانيات للمخرجة زهرة البودي، وأحيانا ظروفه الصحية.

في 2020 كانت زهرة قد قررت أن توقف العمل لكن «جابي» هو من قرر أن يستكمل العمل.

جزء من بطولة «جابى» هي والدته التى طوال الوقت كانت تمنحة الأمل في الحياة، كل اللقاءات مصورة خصيصا لصالح هذا العمل، موسيقى جابى كانت موجودة بقوه وحاضرة ووجود بعض الفنانين مثل عابد فهد كانت بسبب صداقته بهم.