حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالهيروين بمركز فايد بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق، بحبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة على نشاط واسع بدائرة مركز ومدينة فايد بعد ضبطهما بكمية من مخدر الهيروين.

وناقشت جهات التحقيق المتهمين في المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما، وتحريات ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية حول نشاطهما، خلال الفترة الماضية والاتجار في مخدر الهيروين.

تفاصيل ضبط المتهمين

وتمكنت مباحث وحدة فايد في الإسماعيلية برئاسة الرائد محمود عبد اللطيف من القبض على المتهمين خلال حملة أمنية استهدفتهما وبحوزتهما المواد المخدرة المضبوطة.

وأكدت تحريات النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، قيام المتهمين والمقيمين بمركز الإسماعيلية، بالتردد على مركز فايد لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وترويج المواد المخدرة.

وتمكنت مأمورية مكبرة بعد إعداد الأكمنة اللازمة من ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة وسلاح ناري ومبلغ مالي.

اعترافات المتهمين بحيازة المخدرات

وأكدت تحريات ضباط المباحث الجنائية، أن المتهمين من أخطر العناصر الإجرامية في محافظة الإسماعيلية لعملهما في بيع كافة الأنواع المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.