أسماء المصابين في حادث على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي

شهد مستشفى أبو خليفة للطوارئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ في المستشفى إلى الدرجة القصوي بالتزامن مع وصول 8 مصابين في تصادم سيارة ميكروباص بشجرة على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

واستدعت إدارة المستشفى أطباء واستشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب، وأطباء الأشعة لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة 8 أشخاص: «محمد عبد الله سالم سليمان 13 سنة مقيم في أبو خليفة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وعبد الله سالم سليمان 49 سنة مقيم أبو خليفة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد محمد علواني 22 سنة مقيم أبو خليفة مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسليمان محمد سالم 65 سنة مقيم أبو خليفة مصاب بكسر بالساق اليسرى».

كما أسفر الحادث عن إصابة: «أحمد محمد عبد السلام32 سنة مقيم في أبو خليفة مصاب اشتباه كسر بالحوض وكدمة شديدة بالظهر وكدمات وسحجات متفرقة، وسالم عبد ربه عبد العال 43 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد شعبان إبراهيم 20 سنة مقيم بالقنطرة غرب مصاب بنزيف من الأنف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعصام النمر محمد عمر 51 سنة مقيم أبو خليفة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».