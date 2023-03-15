تجديد حبس خادمة أجنبية سرقت مصوغات ومبالغ مالية من شقة مخدومتها بالقاهرة

تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط خادمة أجنبية لقيامها بسرقة شقة مخدومتها، حيث أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما تبين من خلال تحريات الشرطة أن المتهمة قامت بسرقة شقة مخدومتها، وفي جلسة أخري جدد قاضي المعارضات حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القبض على خادمة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ الى قسم شرطة البساتين من سيدة يفيد تضررها من سيدة «تحمل جنسية أجنبية» تعمل طرف المُبلغة لقيامها بسرقة «مصوغات - ملابس – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية» بأسلوب المغافلة من داخل الفيلا سكنها .

وقام رجال الشرطة عقب الواقعة من خلال التحريات من تحديد مكان تواجد المتهمة وتم ضبطها، وعقب قيام رجال الشرطة بمواجهتها بالأدلة والتحريات التى تثبت ارتكابها للجريمة اعترفت بإرتكابها للواقعة وأنها قامت بذلك أثناء تواجدها بمنزل المجنى عليها، حيث قامت بسرقة المشغولات بأسلوب المغافلة، وأرشدت عن المسروقات، حيث تم ضبط مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و كمية من الملابس، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بالحبس بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».