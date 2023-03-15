محافظة القليوبية تحصل على 5 جوائز في «التميز الحكومي»

شارك عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية في الحفل الختامي لجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، والتي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميّز على مستوى الموظفين والمؤسسات وتكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة، ما يرسخ قِيَم العطاء والانتماء، وفقا لرؤية مصر 2030 وبخاصة هدف «حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات».

جائزتان على المستوى الفردي

وحصلت محافظة القليوبية على جائزتين على المستوى الفردي، إذ جصل السيد محمد إبراهيم علام مدير المناطق الصناعية بالمحافظة على جائزة القيادات المتميزة ضمن أفضل خمسة فئة مدير إدارة، كما حصلت هند السعدني بكلية الهندسة ببنها بالمركز الثالث ضمن أفضل موظف حكومي بجامعة بنها على جائزة الموظف الحكومي المتميز والأستاذ محمود عبيد مدير عام مكتب رئيس الجامعة، ضمن أفضل 5 مديرين عموم، وكذلك فاز الدكتور شادي المشد مدير البوابة الإلكترونية بجامعة بنها ضمن أفضل 10 مواقع إلكترونية.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها ضمن المراكز الأولى

كما جاءت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة «جائزة مصر للتميز الحكومي» في دورتها الثالثة 2022 ضمن جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، فئة المراكز.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين تتضمن جوائز للتميّز المؤسسي، وأخرى جوائز للتميّز الفردي، فضلًا عما تم إضافته من فئات جديدة خلال فعاليات الدورة الثالثة من الجائزة لتعزيز ثقافة التميّز على جميع مستويات العمل.

وهنأ المحافظ جميع الفائزين بتلك بالمراكز المتقدمة، مشيداً بالجهد المبذول لهم وإظهار محافظة القلوبية بهذا الشكل المتميز معربا عن سعادته لفوز المحافظة بجوائز التميز الحكومي ، مقدماً الشكر لكل من شارك وساهم للفوز من العاملين بالجهاز الإداري، متمنياً دوام التوفيق والرقي للعاملين بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.