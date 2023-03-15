أحمد سعد يحتفل بتصدر أغنية «أنا قادر» لمسلسل «جعفر العمدة» تريند «يوتيوب»

احتفل الفنان أحمد سعد، مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر أغنية «أنا قادر»، التريند، وهي الأغنية الدعائية للمسلسل الرمضاني «جعفر العمدة».

محمد رمضان يحتفل بالأغنية الدعائية لـ «جعفر العمدة»

وما زالت أغنية «أنا قادر» لـ أحمد سعد متصدرة تريند يوتيوب، بعد 4 أيام من طرحها، إذ احتفل محمد رمضان منذ أيام عبر حسابه على «إنستجرام»، بتصدر الأغنية تريند يوتيوب في أول يوم من طرحها.

مسلسل «جعفر العمدة»

وأعلن الفنان محمد رمضان منذ أيام، الانتهاء من تصوير مسلسل «جعفر العمدة»، الذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.