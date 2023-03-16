حظك اليوم برج السرطان مهنيا وعاطفيا.. ينصحك الفلك بالانتباه لحقوقك

يعرف أصحاب برج السرطان بشخصيته الهادئة، ومشاركة تفاصيل حياته مع الآخرين لتوطيد العلاقة وكسب حبهم ومودتهم،‎ يؤمن أصحاب برج السرطان بالحب والإخلاص، والعلاقات الأسرية الوطيدة بالإضافة لحبه لعمله كثيرا، ويسعى إلى أن يكون متميزا به.

وعلى المستوى الشخصي، فهو شخص ثقيل في تصرفاته وأقواله، ولا يتفوه بأي كلمة قبل حسابها جيدا، ودائما ما يقدم الدعم لأصدقائه، ولمن حوله وتحده يقف بجوارهم في الأزمات التي يمرون بها.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الخميس الموافق 16 مارس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج السرطان 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تميل للتمرد، فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

حظك اليوم برج السرطان 16-3-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وتدرس قراراتك، وأن تتفهم الاختلاف، وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك.