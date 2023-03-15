مواعيد دوام العمل في رمضان 2023 بالإمارات.. يبدأ تطبيقها بعد 8 أيام

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة موعد دوام شهر رمضان 144، والذي سيبدأ بعد 8 أيام، وصدر أمر التعميم في كل الجهات الاتحادية في الإمارات.

بيان صادر بمواعيد الدوام الرسمي في الإمارات رمضان 2023

وبحسب البيانات الرسمية بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية فإن مواعيد دوام شهر رمضان الكريم الفضيل ستكون في أيام من الاثنين إلى الخميس، وتبدأ من التاسعة صباحا إلى الثانية ونصف ظهرًا فقط، على أن يكون موعد العمل يوم الجمعة من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا مع استثناء القطاعات التي تحتاج أوقات أخرى بحسب طبيعتها.

تطبيق قواعد العمل المرن

وأشارت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات إلى أن مواعيد دوام شهر رمضان تشمل تطبيق قواعد العمل المرن، أو العمل عن بعد خلال الشهر الكريم بالشكل الذي يخدم مصلحة العمل ضمن حدود عدد ساعات العمل المعتمدة بحسب الدولة.

عدد ساعات الدراسة في المدارس

وستطبق مواعيد دوام رمضان 2023 على القطاع الخاص، وسيتم تقليل ساعات العمل ساعتين وسيتم تطبيق القرار سالف الذكر في المنشآت الحكومة استنادا على البند 2 من المادة 15 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وسيتم أيضا تعديل ساعات الدراسة لتكون 5 ساعات فقط في اليوم الدراسي العادي وألا تتجاوز الثانية عشرة ظهرًا يوم الجمعة.