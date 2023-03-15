محمد الحلو يجري عملية جراحية.. وابنه يطلب من الجمهور الدعاء له

أعلن حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو إجراء والده عملية جراحية ثانية، بعد فترة من العملية الأولى، والتي ركب خلالها دعامات وعمل قسطرة لعلاج انسداد في الشرايين في القدم اليسر.

إجراء محمد الحلو لعملية جراحية ثانية

ونشر حمادة الحلو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». صورة لوالده محمد الحلو مطالبا من جمهوره الدعاء له قائلا: «ربنا يشفيك يا حبيبي ويعافيك.. وزي ما ربنا كرمك في العملية اللي فاتت هيكرمك في العملية دي.. أنت أطيب قلب وأكرم إنسان في الدنيا وربك كبير يا حبيبي، فضلا وليس أمرا الرجاء الدعاء لأبي».

وانهالت تعليقات الجمهور بالدعاء للفنان محمد الحلو، بالصحة والعافية والشفاء العاجل.