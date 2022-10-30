محمد الحلو: جمهور إسكندرية متذوق للفن والطرب

أحيا الفنان محمد الحلو، حفلا فنيا على مسرح دار الأوبرا في الإسكندرية بمشاركة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، نجوم الأوبرا السبت، وذلك ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ31، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية على جميع مسارحها في الفترة بين 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر.

وردد «الحلو» خلال الفاصل الثاني من الحفل: «جمهور إسكندرية متذوق للفن والطرب» وبادله الجمهور بعبارات التحية والتقدير، وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه على التي غناها على مدار مشواره الفني منها: «يا بوي يا مصر، وزيزينيا، ويا حبيبي كان زمان، وعراف، وليالي الحلمية، وجت من الغريب، وصدقي إحساسك بهوايا، وسيبوا لي قلبي».

الفصل الأول من الحفل

وقدم الحلو من الحان الطرب الأصيل أغنيتي «ألف ليلة وليلة، ويا مسافر وحدك»، وفي الفاصل الأول من الحفل قدم الفنان حسام حسني مجموعة من أغاني فريد الأطرش منها «ما قال وقلتله، ولأكتب على أوراق الشجر، ويا حبايبي يا غاليين»، ثم قدمت الفنانة نيفين رجب أغاني الأخوين رحباني، وسهر الليالي، وقديش كان فيه ناس، وأنا قلبي دليلي، بقى عايز تنساني، واختتمت الفنانة حسناء الفصل الأول بأغنية «بعيد عنك» لأم كلثوم.

حفل الفنانة نادية مصطفى اليوم

ويواصل مهرجان الموسيقى العربية حفلاته اليوم الأحد على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل غنائي للفنانة نادية مصطفى والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، ومشاركة الفنانين «أشرف وليد، وحنان الخولي، ونهاد فتحي وياسر سليمان».