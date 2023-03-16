مبادرة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة في بورسعيد

دشن عدد من أهالي محافظة بورسعيد مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة عن الموجودة في الأسواق، من خلال شراء العجول الحية وذبحها وبيعها في أحد محلات الجزارة بسعر التكلفة لأهالي بورسعيد الأمر الذي جعل المواطنين يصطفون بالطوابير لشراء اللحوم في هذه المبادرة.

مبادرة خيرية لبيع اللحوم

ويقول حامد بندق مؤسس المبادرة صاحب محلات ملابس إنه فكر في مبادرة خيرية تصل لكل الناس واتفق مع صاحبة حضانة على شراء عجول وبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر التكلفة بحيث يبلغ سعر الكيلو اللحوم 175 جنيها.

توزيع 300 كيلو مكرونة مع اللحوم

وأشار إلى أنه انضم إلى المبادرة أحد الأشخاص بتوزيع 300 كيلو مكرونة مجانا مع اللحوم.

وأشاد بدور محمد صاحب محل الجزارة في بازار بورسعيد الجديد في التطوع معهم بالذبح مجانا دون أي مكسب.

وأكد أنها ليست المبادرة الأولى فقد قام منذ ثلاث أشهر بعمل مبادرة لتوفير السلع الغذائية منها الأرز بسعر التكلفة وتم بيع 10 أطنان منه وذلك لدعم جهود الدولة المصرية ولتأييد المبادرات التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

700 أسرة استفادت من المبادرة

واستفادت 700 أسرة خلال 24 ساعة حيث يسمح لكل أسرة بشراء كيلو واحد في المبادرة.