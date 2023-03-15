رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سارة حازم: «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية بمصر

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:41 م | الأربعاء 15 مارس 2023
الإعلامية سارة حازم

الإعلامية سارة حازم

قالت الإعلامية سارة حازم، إن أسبوع واحد يفصلنا عن شهر رمضان الذي يعلمنا طوال الوقت كيف نتكاتف، ونحس ببعضنا البعض كمجتمع واحد.

وأضافت سارة حازم، خلال تقديمها برنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»: «اللي بنشوف في شهر رمضان هو اللي بيحصل طول الوقت بين المصريين على مدار التاريخ، ودايما كتف في كتف، وطول عمرنا جنب بعض في الفرح والأزمة».

«كتف في كتف» مبادرة كبرى

وتابعت: «عمر ما أي مصري سمح لطرف ثاني إنه يكون سبب في أي شرخ لعلاقة الحب والود والتراحم اللي بنشوفها دايما بينا وبين بعض، عشان كده، كتف في كتف مش بس السلوك اللي متعودين عليه كمجتمع، لكن هو كمان اسم أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية اللي هنشوفها في احتفالية ضخمة في استاد القاهرة يوم الجمعة، وهيكون فيها مئات الآلاف من المتطوعين، وهدفها دعم الفئات الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر».

تكاتف المصريين

واستطردت: «وعشان تبقى مظهر جديد يضاف لقائمة تكاتف المصريين مع بعض ودعمهم لبعض، كلنا كتف في كتف، وبدعو كل مؤثر وفنان وشخص له دور في المجتمع إنه يكون جزء من هذه المباردة».

اقرأ المزيد:

مصطفى عزت: مؤسسة أبوالعينين تتعاون مع كل شركاء «التحالف الوطني» لإنجاح «كتف في كتف»

مسؤول بـ«صناع الحياة»: «كتف في كتف» رسالة لجميع المصريين بتجاوز التحديات

1000 كرتونة مواد غذائية لغير القادرين في مطروح ضمن مبادرة «كتف في كتف»

«كتف في كتف» مع بعض نقدر.. «الوطن» ترصد تفاصيل أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر
بقلم محمد أسامة رمضان