سارة حازم: «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية بمصر

قالت الإعلامية سارة حازم، إن أسبوع واحد يفصلنا عن شهر رمضان الذي يعلمنا طوال الوقت كيف نتكاتف، ونحس ببعضنا البعض كمجتمع واحد.

وأضافت سارة حازم، خلال تقديمها برنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»: «اللي بنشوف في شهر رمضان هو اللي بيحصل طول الوقت بين المصريين على مدار التاريخ، ودايما كتف في كتف، وطول عمرنا جنب بعض في الفرح والأزمة».

«كتف في كتف» مبادرة كبرى

وتابعت: «عمر ما أي مصري سمح لطرف ثاني إنه يكون سبب في أي شرخ لعلاقة الحب والود والتراحم اللي بنشوفها دايما بينا وبين بعض، عشان كده، كتف في كتف مش بس السلوك اللي متعودين عليه كمجتمع، لكن هو كمان اسم أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية اللي هنشوفها في احتفالية ضخمة في استاد القاهرة يوم الجمعة، وهيكون فيها مئات الآلاف من المتطوعين، وهدفها دعم الفئات الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر».

تكاتف المصريين

واستطردت: «وعشان تبقى مظهر جديد يضاف لقائمة تكاتف المصريين مع بعض ودعمهم لبعض، كلنا كتف في كتف، وبدعو كل مؤثر وفنان وشخص له دور في المجتمع إنه يكون جزء من هذه المباردة».