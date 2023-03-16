مصرع طالب صعقا بالكهرباء في أطفيح بالجيزة

لقي طالب مصرعه صعقا بالكهرباء، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بمصرع طالب بالإعدادية، 15 سنة، صعقا بالكهرباء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

صعق كهربائي

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى يعمل بورشة نجارة بدائرة القسم، وأثناء فتح المتوفى لباب الورشة صعق بالكهرباء، ما أدى إلى وفاته في الحال، بسبب مرور سلك كهرباء عارى أعلى قائم الباب الحديدي للورشة.

وبسؤال والده لم يتهم أحدا في وفاته، مؤكدا أن الوفاة قضاء وقدر، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.