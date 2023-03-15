مصرع شاب سقط من شرفة منزله في المعادي.. والتحريات: مدمن

لقى شاب مصرعة إثر سقوطه من بلكونه منزله في دائرة قسم شرطة المعادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل مخدرات وكحوليات للمتوفى، لبيان إذا كان من متعاطي المخدرات والكحوليات من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار محل الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بسقوط شاب من شرفة منزله

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد وصول شاب جثة هامدة بإدعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي صمويل م في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

تحريات المباحث حول الواقعة

وكشفت التحريات بأن الشاب مستأجر الشقة محل الواقعة، وأنه أثناء تواجده في شرفة الشقة سقط في الشارع، ورجحت التحريات بأن عدم إتزان الشاب بسبب تناوله «عرق البلح»، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.