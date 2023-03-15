مصرع طالب وإصابة عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقى طالب مصرعه، فيما أصيب شخص آخر، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل أمام محطة بنزين في البياضية بقرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا.

حادث انقلاب موتوسيكل

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بجوار محطة بنزين بمنطقة البياضية في قرية الجبلاو، وأسفر الحادث عن مصرع طالب وإصابة شخص آخر.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع محمد رمضان 15سنة، وإصابة محمد حسين علي، 49 عامًا، عامل، اشتباه ما بعد الارتجاج إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في منطقة البياضية بقرية الجبلاو.

على الفور تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها