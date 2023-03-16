مصرع طفل صعقا بالكهرباء في سوهاج.. «لامس أسلاك عارية»

لقي طفل مصرعه في مركز جهينة بمحافظة سوهاج، صعقا بالكهرباء لملامسة سلك عارٍ، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة جرجا، بمصرع طفل صعقا بالكهرباء.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وتبين ورود إشارة من مستشفى جرجا العام، لقسم شرطة جرجا، بوصول المدعو «محمد. ي. م. ع»، سن 15عاما، طالب، يقيم بدائرة القسم، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

وبسؤال والدته «زينب. م. ا. ر»، 38 عاما، ربة منزل، وخاله «مالك. م. ا. ر»، 36 عاما، موظف بمصنع السكر، يقيمان بمركز جرجا في محافظة سوهاج، أفادا بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما نتج عنه صعقه ووفاته.

تقرير الطب الشرعي يكشف هبوط حاد بالدورة الدموية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، إثر صعق كهربائي، وجرى تحويل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.