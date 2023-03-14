مصرع طفل سقط أثناء نزوله من ميكروباص واصطدم بجسم صلب في سوهاج

سقط طفل عمره 3 سنوات أثناء نزوله مع والدته من سيارة ميكروباص بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حيث كانت في طريقها لتسليمه لأحد دور الرعاية قبل أن تذهب لعملها، وتم نقله لمستشفى طهطا المركزي لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير الأمن في سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد سقوط طفل من سيارة ومصرعه.

التحفظ على جثة الطفل

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، وتبين وصول الطفل «محمد ع ح ج»، 3 سنوات، ويقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، جثة هامدة، لمستشفى طهطا العام، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وبسؤال والدته «سارة ص م ن»، 24 عاما، أفادت بأنه أثناء نزولها وابنها المتوفى من السيارة ميكروباص قيادة المدعو «إسلام ق خ»، 35 عاما، ويقيم بدائرة المركز، أثناء ذهابها لتسليمه لدار حضانة قبل الذهاب لعملها، اختل توازن ابنها وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

التقرير الطبي

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هو كسر بعظام الجمجمة نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.