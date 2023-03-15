المشدد 10 و15 سنة لـ3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، حكمًا بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما للأول، والآخر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامهما بالسرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة وضبط التشكيل العصابي

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس من العام الماضي 2022، عندما وجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج للمتهمين «م. ع»، «ع. م»، «م. و»، تهمة تكوين تشكيل عصابي وسرقة الدراجة النارية «موتوسيكل» ملك المجني عليه «ب. أ» عن طريق الإكراه الواقع عليه.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وتبين أن المتهمين أوقفوا المجني عليه بالطريق العام وهددوه باستخدام سلاح ناري واعتدوا عليه بالضرب وأحدثوا به عدة إصابات بين كسور وجروح، فضلاً عن بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على الدراجة النارية مستخدمين أداة فرع شجرة وأسلحة بيضاء ونارية بدون ترخيص، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.