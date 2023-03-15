إصابة عامل في مشاجرة بسبب «لهو الأطفال» بسوهاج

نشبت مشاجرة بين عاملين بمركز سوهاج، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة أحدهما.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطار من قسم أول سوهاج بوجود مشاجرة ومصاب بشارع المخبز الآلي بدائرة قسم أول سوهاج.

الانتفال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «كريم م م ع»، سن 26 عاما، عامل بأجر، مصاب بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام، وطرف ثان «منتصر م ه» سن 45 عاما عامل بأجر.

خلافات الجيرة وراء الحادث

تبين أن الطرفين يقيمان بذات الناحية «جيران»، وتم ضبط الطرف الثاني وبحوزته الأداة المستخدمة «سكين»، وبسؤال شقيق المصاب المدعو «إسلام م م ع» سن 23 عاما عامل بكافتيريا، اتهم الطرف الثاني بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته، وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، موضحا أن ذلك ليس الخلاف الأول بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.