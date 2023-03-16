مصرع شابين في حادث تصادم سيارة نقل مع ملاكي بالإسماعيلية 

لقي شخصين مصرعهما في حادث أليم، جراء تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي، على طريق الإسماعيلية 36 الحربي، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمحاولة استخراج الجثامين.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شابين يستقلان سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم «أ د و 2761»، مع أخرى نقل بدون لوحات معدنية، على طريق 36 الحربي، بعد تهشم سيارتهما بشكل كامل.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثامين إلى المستشفى.

وقالت المصادر الطبية، إن السيارة الملاكي تهشمت بشكل كامل، ما تسبب في صعوبة استخراج الجثامين منها في لحظة وقوع الحادث، ونتج عن ذلك وفاة الشابين متأثرين بإصابتهما.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من أحمد خليل، مقيم بالعريش، وعبدالرحمن ماجد، مقيم بالدقهلية، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول مكان الواقعة، لحين انتهاء فحص مكان الحادث، ومعرفة سبب وقوعه، ومعاينة النيابة العامة.