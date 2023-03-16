«الأعلى للإعلام»: يجب دراسة المتغيرات المنتظر حدوثها خلال 5 سنوات مقبلة

تحدث الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الثورة التكنولوجية الخامسة وعلاقتها بالإعلام، مشيرًا إلى أنه حينما تطرق التكنولوجيا الباب أول من يفتح لها هو الإعلام، لأنه يعتمد على الاتصالات والتكنولوجيا في عمله.

يجب دراسة المتغيرات المنتظر حدوثها خلال السنوات الخمس المقبلة

وأوضح «جبر»، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب» من الكويت، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب دراسة المتغيرات المنتظر حدوثها خلال السنوات الخمس المقبلة، لمعرفة تأثير الثورة التكنولوجية على الإعلام، والوظائف التي ستختفي، والاجابة عن تساؤلات مثل: «هل ستظل الشاشات العملاقة تعمل، وما وضع البث المجاني، بخاصة بعد أن أغلقت بي بي سي عددا كبيرا من محطات الراديو التاريخية التي كانت تعتمد عليها في الغزو الثقافي، واتجهوا للبث عبر الإنترنت».

وأشار كرم جبر إلى أن شكل الموبايل أيضا سيختلف، وأن هناك موديلات حاليا ستطرح دون شاشة كبيرة، والشركات الكبرى تعمل على ذلك طول الوقت.

الغرب بدأ في فرض قوانين على شركات التكنولوجيا الكبرى

ولفت «جبر» إلى أن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة كلفت الحكومة بعمل دراسة عن مستقبل الإعلام، معتبرة أنهم لو تركو الإعلام كما هو الآن سيقع فريسة لتجار السلاح والمخدرات؛ لأن الإنفاق في صناعة الإعلام في ظل التكنولوجيا هو فوق طاقة الأفراد والكيانات، ولابد من دعم الدول.

وأشار رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الغرب بدأ في فرض قوانين على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل قانون فرض ضرائب على السوشيال ميديا، باعتبارها حقوق ضائعة.