أحمد الخطيب: العالم يمر بأزمات عنيفة ومصر تفتتح مشروعات جديدة كل يوم

قال أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنّ مصر قادرة على حل مشاكلها، مشيرا إلى أنّ العالم مر بأزمات عنيفة مثل كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي الوقت نفس تقف الدولة المصرية شامخة لأنّ الإرادة لم تلين والعزيمة لم تتراجع: «مصر دولة عظمى وتفتح كل يوم مشروعا وتستكمل مشروعات أخرى».

إنتاج 2.2 مليون فدان أفضل من الـ8 ملايين فدان الموجودين في مصر

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ مصر منذ 7000 عام وصلت مساحة الأراضي الزراعية فيها إلى 8 ملايين فدان، وتعمل حاليًا على استصلاح 2.2 مليون فدان بنسبة زيادة 25% من مساحة الرقعة الزراعية في مصر، مؤكدًا محصول الـ2.2 مليون فدان أفضل من الـ8 ملايين فدان الموجودين في مصر، نظرًا لأن إنتاجها مفتت على صغار المزارعين: «أكبر مزارع في مصر لديه 10 أفدنة فقط بالإضافة لتعدى المواطنين عليها بالبناء».

وأكد الخطيب أنّ خلق بيئة زراعية تكفي الاحتياجات المتزايدة يستوجب أن واسعة لضمان إنتاج محصول يسد الفجوة الزراعية إلى جانب تصدير الفائض.

الطرق زادت في مصر بنسبة 30%

واستعرض «الخطيب»، إنجازات الدولة المصرية في مجال الطرق والكباري، مشيرًا إلى أنّها زادت بنسبة 30% من إجمالي الطرق التي تم شقها في مصر منذ بدء حضارتها، مشيدًا بالقفزات التي حققتها الدولة في مجال تصدير الموالح وصناعة الدواء والأثاث ومحطات تحلية المياه وغيرها.

وأشار رئيس تحرير جريدة الوطن إلى أنّ الدولة تستصلح 450 ألف فدان في سيناء، معتبرًا أنّها فكرة عبقرية حيث تتم الزراعة بمياه الصرف الزراعي بعد تحليتها، منوهَا بأنّ هذه الإنجازات تحدث في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بأزمات كبيرة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.